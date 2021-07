Calciomercato Milan, 6 milioni all'anno per rinnovo Kessie: attesa risposta

Dopo aver perso a zero Donnarumma e Calhanoglu, il Milan ha intenzione di blindare Franck Kessie: la proposta è super, ma la risposta non è ancora arrivata

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il Milan è attivissimo sul calciomercato in entrata. Ieri è stato il giorno di Olivier Giroud, bomber che andrà ad affiancare Zlatan Ibrahimovic nell’attacco di Stefano Pioli, oggi quello di Brahim Diaz, che atterrerà tra pochissimi minuti allo scalo milanese di Linate per iniziare la sua seconda avventura in rossonero. Adesso, però, tutte le attenzioni sono concentrare su un calciatore già presente nella rosa, decisivo per la qualificazione ottenuta alla prossima edizione della Champions League nella scorsa stagione. Stiamo parlando di Franck Kessie, il cui contratto in scadenza nel giugno del 2022 preoccupa, e non poco, Maldini e Massara, oltre a tutti i tifosi rossoneri. Una prima proposta da 4 milioni di euro, per le prossime cinque stagioni, è stata subito rispedita al mittente dall’entourage del calciatore. Ma il club di Elliott, dopo i casi Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, andati via a parametro zero per approdare al Paris Saint-Germain e all’Inter, non ha nessuna intenzione di farsi scappare il ‘Presidente’.

LEGGI ANCHE>>>CM.IT | Calciomercato Milan, annullate le visite mediche di Ballo-Touré: le ultime

Calciomercato Milan, rilancio: Kessie nicchia!

La nuova proposta, secondo ‘gazzetta.it’, è arrivata a toccare quota 6 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni circa quindici giorni fa, la cifra che l’entourage di Kessie aveva chiesto al Milan per apporre la firma sul nuovo contratto. Al momento, però, la risposta definitiva non è ancora arrivata, col centrocampista che sarà impegnato ai Giochi Olimpici di Tokyo. Le sirene della Premier League risuonano forti e con sempre maggiore insistenza e questo silenzio da parte del calciatore, arrivato in rossonero nel 2017 dall’Atalanta per 28 milioni di euro, iniziano a preoccupare la società, che vorrebbe chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile e blindare un punto fermo della squadra guidata da Stefano Pioli. La trattativa potrebbe andare per le lunghe, mentre gli uomini mercato del Milan continuano a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In attesa della fumata bianca per Kessie.