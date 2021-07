Olivier Giroud, dopo l’ufficialità, si presenta ai tifosi del Milan anche sui social: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura”

È stata una giornata importante quella di oggi per Stefano Pioli. Il mister emiliano, finalmente, ha avuto il tanto atteso attaccante: i rossoneri oggi hanno ufficializzato l’acquisto di Olivier Giroud. Il bomber francese, dopo gli annunci e le foto di rito, si è presentato ai tifosi anche sui social con un post su ‘Twitter’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l’ora di iniziare questa emozionante avventura insieme a voi. Ringrazio Ivan Gazidis che conosco da tanto tempo, Paolo Maldini, Frederic Massara e Mr Pioli per l’accoglienza. Forza Milan 🔴⚫️💪🏼🙏🏼 pic.twitter.com/7aqSnK5Iy9 — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) July 17, 2021



Giroud ha ricordato le proprie origini italiane e, poi, ha rivelato: “Non vedo l’ora di iniziare questa emozionante avventura insieme a voi”. Infine, non sono mancati i ringraziamenti alla dirigenza del Milan per aver puntato su di lui. “Ringrazio Gazidis, Paolo Maldini, Massara e Mister Pioli per l’accoglienza”. L’ex Chelsea e Arsenal è pronto ad iniziare la sua avventura in rossonero.