Calciomercato Milan, annullate visite mediche Ballo-Touré: i motivi

Le previste visite mediche per Ballo-Touré prima della firma col Milan, sono state annullate: ecco la motivazione

Sarebbero dovute tenersi oggi le visite mediche di Ballo-Touré per il Milan, in arrivo dai francesi del Monaco. Come appreso anche dalla redazione di Calciomercato.it, sono state, però, annullate. Il motivo è legato ad alcuni dettagli ancora da perfezionare. C’è dunque da attendere per il vice Theo Hernandez, quello destinato a diventare il sesto colpo del calciomercato del Milan. Come raccontato, il quinto, dopo lo sbarco a Milano a breve, sarà Brahim Diaz.