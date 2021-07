Juventus al lavoro per il ritorno di Pjanic: Allegri punta al ritorno del bosniaco, proposto lo scambio con Ramsey

A caccia di rinforzi per la mediana. Che il centrocampo sia il reparto dove la Juventus vuole maggiormente intervenire si è intuito. La società bianconera, in primis su richiesta di Massimiliano Allegri, è al lavoro per acquistare almeno un giocatore in mediana. Il primo nome, il grande sogno, porta a Manuel Locatelli, per cui continuano gli incontri con il Sassuolo. Attenzione però ad un’altra pista, in particolare al possibile ritorno di Miralem Pjanic, nome da sempre gradito al tecnico toscano.

Calciomercato Juventus, possibile scambio Pjanic-Ramsey

Dopo il tentativo con Arthur (riuscito) nella scorsa estate, la Juventus potrebbe provare di nuovo a bussare alle porte del Barcellona per un altro scambio. Stando infatti a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club bianconero non demorde per il ritorno di Pjanic e avrebbe proposto al Barcellona uno scambio con Aaron Ramsey. Il gallese non rientra nei piani di Allegri, che cerca un secondo regista per la propria squadra, considerando anche lo stop di tre mesi di Arthur.

L’operazione però non sarebbe semplice, in particolar modo per via degli ingaggi dei giocatori. Lo stipendio del gallese pesa e non poco e il Barcellona ha come obiettivo quello di abbassare il proprio monte ingaggi. La voglia comunque di riportare Pjanic a Torino cresce sempre più: fondamentale sarà poi anche la volontà del giocatore, che potrebbe svolgere un ruolo chiave all’interno della vicenda.