Calciomercato Inter, colpo Bellerin | L’Arsenal fissa il prezzo! I dettagli

Calciomercato Inter: l'Arsenal chiede 15 milioni di sterline per liberare Bellerin. I nerazzurri puntano invece al prestito con opzione: le ultime

C’è Hector Bellerin in cima alla lista degli obiettivi dell’Inter per sostituire Hakimi. Come anticipato da Calciomercato.it, i contatti sono continui per l’esterno dell’Arsenal, ma il club nerazzurro non ha ancora raggiunto l’accordo con i ‘Gunners’ su formula e cifre del trasferimento. La società inglese non ha ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto e, in caso di cessione a titolo temporaneo, vuole inserire un obbligo di riscatto o di un diritto legato a condizioni abbastanza semplici. Già fissato anche il prezzo del giocatore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, l’Arsenal chiede più di 15 milioni per Bellerin! I dettagli

Come riportato dal ‘The Sun’, inoltre, l’Arsenal ha fissato il prezzo di Bellerin a 15 milioni di sterline, circa 17,5 milioni di euro. I ‘Gunners’ sono dunque disposti a cedere il laterale spagnolo, ma solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto e per una cifra complessiva superiore ai 15 milioni. Il 26enne è in scadenza di contratto nel 2023 e ha già dato il suo gradimento all’Inter. Resta ora da trovare l’intesa con il club inglese.