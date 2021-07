Olivier Giroud ha concluso l’iter delle visite mediche e tra poche ore firmerà il contratto con il Milan

Il Milan ha chiuso un altro colpo in attacco ed è pronto a ufficializzarlo. Olivier Giroud è arrivato ieri sera e oggi si è dedicato all’iter delle visite mediche: stamattina alle 8 alla Madonnina per il primo round, poi al Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva, conclusa pochi minuti fa. “Tutto perfetto, molto bene” le prime parole del francese dopo il ‘Forza Milan’ di stamattina. Ora Giroud pranzerà e poi si dirigerà a Casa Milan per la firma sul contratto a cui seguiranno gli annunci. Intanto, però, una prima ufficialità c’è stata: sul sito dei rossoneri, infatti, è già in vendita la maglia numero ‘9’ di Giroud. Un numero pesantissimo che dopo Inzaghi non ha portato affatto fortuna. Starà a lui sfatare questo tabù.