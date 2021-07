Rivoluzione in programma per la Serie A che nel regolamento delle divise vieterà le maglie di colore verde. Tanti gli esempi nel recente passato

Dopo il calendario asimmetrico per l’annata 2021/22, arriva anche un’altra novità per i prossimi campionati di Serie A. A partire infatti dalla stagione 22/23 saranno infatti messe al bando le divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento. Ad annunciarlo la stessa Lega in una nuova nota del regolamento relativo proprio alle stesse divise: “Dalla stagione 2022-23 è vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinascita Bernardeschi | Ma il futuro è da scrivere

LEGGI ANCHE >>> CM.IT| Cucurella piace alla Roma di Mourinho, ma non solo: i dettagli

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Niente più verde dunque sui campi della massima serie tra un anno: il motivo è da ricercare nel fatto che così facendo si eviterà che tifosi e ufficiali di gara possano confondere il colore delle maglie con quello dello stesso terreno di gioco. Addio dunque a tutti quelle seconde e terze divise, spesso anche stravaganti che hanno caratterizzato i campi di Serie A negli anni recenti: dall’Atalanta al Napoli passando per Juventus, Milan, Lazio e Inter.