Serie A, il presidente di Lega Paolo Dal Pino spinge per la riapertura totale al pubblico negli stadi e spiega le sue ragioni.

Dopo un anno e mezzo di chiusura al pubblico negli stadi di Serie A, la nuova stagione deve essere quella della riapertura. Totale e da subito, secondo il presidente di Lega Paolo Dal Pino. In una intervista al ‘Corriere della Sera’, ha spiegato le sue richieste al governo e le sue ragioni per spingere in questa direzione.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Sorteggio calendario Serie A: Juve-Milan alla quarta, Lazio-Roma alla sesta

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Serie A, Dal Pino: “Allo stadio col green pass, spinta ulteriore per il vaccino”

“Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare la gente allo stadio, il calcio è uno strumento sociale potente – ha spiegato – Nel momento in cui consentissimo ai nostri fan muniti di Green pass di accedere alle tribune, forniremmo un contributo decisivo per mettere in sicurezza tutto il Paese. Il precedente governo ha purtroppo dimostrato zero sensibilità nei confronti delle criticità avanzate dalla Lega serie A e dalla Federazione, ora i rapporti sono ripresi. Le istituzioni devono anche tenere in considerazione che il calcio è un moltiplicatore del Pil. Noi garantiamo un gettito fiscale importante, eppure da diciotto mesi le società non hanno ricavi dal botteghino e gli incassi dagli sponsor hanno subito un calo drastico: abbiamo subito perdite per 1 miliardo e 200 milioni di euro. Il Cts sta studiando le richieste di Lega serie A e Federcalcio: il tempo stringe e il campionato inizia il 22 agosto, non sarei soddisfatto di un eventuale 50 per cento della capienza”.