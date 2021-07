Le parole di Dario Ricci, di Radio 24, ha parlato dell’Inter a CMIT TV. Ecco le sue parole su Simone Inzaghi e Antonio Conte

Dario Ricci, di Radio 24, intervenuto a CMIT TV, ha fatto il punto sulla situazione Inter. Il noto giornalista ha parlato del cambio di allenatore: “Marotta sta consegnando ad Inzaghi una rosa competitiva in Italia e che possa far bene in Champions League, credo che le premesse per questi due obiettivi ci siano. E’ il momento di dar fiducia ad Inzaghi, che ha espresso ottimo calcio con una Lazio di 14/15 giocatori, oggi Inter gli consegnerà una rosa di 17/18 giocatori validi, per lui è un upgrade. Penso ci siano tutte le possibilità anche per passare i gironi e fare bene in Champions”

“Il progetto di Conte è sempre a breve termine – prosegue Ricci – per sua indole è sotto certi aspetti logorante, ma resterà in campo la sua eredità. Lukaku che professa volontà di restare è figlio di ciò che Conte ha costruito. Credo che aspetti su società Inter siano stati un po’ edulcorati. Rischio di perdere l’Inter sarebbe stato un vulnus irrecuperabile per il nostro calcio. Se dovevano essere messe delle toppe, credo che quelle della società siano le migliori possibili”.