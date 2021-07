Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 19 con le ultime sui ritiri e gli aggiornamenti di calciomercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Continueremo a celebrare la Nazionale campione d’Europa e vi daremo tutte le ultime di mercato e dai ritiri delle big di Serie A e non solo. In particolare gli aggiornamenti sull’arrivo di Giroud al Milan, con i rossoneri pronti ad accogliere altri due nuovi arrivi come Ballo-Toure e Brahim Diaz. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In conduzione ci sarà il nostro Alessandro Montano, con Fabrizio Biasin, Francesco Iucca ed Andrea Gariboldi. Ospiti della serata il telecronista di ‘Radio Rai’ Giuseppe Bisantis, il giornalista di ‘Radio 24’ Dario Ricci e il giornalista spagnolo Ignasi Oliva.