Cinema: morto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni

Il cinema piange la scomparsa di Libero De Rienzo: l’attore si è spento improvvisamente all’età di 44 anni.

Lutto nel mondo del cinema per la morte di Libero De Rienzo. L’attore, 44 anni, è stato stroncato nella sua casa di Roma da un infarto. La notizia è stata diramata dall’Ansa. Lascia la moglie, la costumista Marcella Mosca, e due figli di due e sei anni.

Nato a Napoli, ma residente a Roma sin da quando aveva due anni, aveva vinto i David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Celebri tra le altre le sue interpretazioni in ‘Fortapasc‘ di Marco Risi, in cui aveva impersonato il giornalista Giancarlo Siani, e in ‘Smetto quando voglio’. Dopo i funerali, il suo corpo sarà inumato in Irpinia, accanto a quello della madre.