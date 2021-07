Da Locatelli a Xhaka fino Nainggolan, gli affari di calciomercato riguardanti la nostra Serie A che si possono chiudere nei prossimi sette giorni

I prossimi sette giorni, compreso questo, saranno roventi per il calciomercato. Ben undici gli affari che potrebbero andare in porto da qui a venerdì prossimo. Per alcuni di questi manca di fatto solo l’ufficialità: da Giroud, Brahim Diaz e Ballo-Toure al Milan, passando per Dalbert al Cagliari fino a Sirigu al Genoa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per altri ci siamo quasi, con i prossimi sette giorni che potrebbero essere davvero decisivi per la chiusura. Si parte da Xhaka alla Roma, con lo svizzero autentico ‘pallino’ di José Mourinho, per passare a Nainggolan-Cagliari (autentica telenovela, con l’Inter che vuol provare a inserire il belga nell’operazione Nandez), a Glik e Maximiano all’Udinese, Grujic-Sassuolo e infine a Locatelli-Juventus. Quest’ultimo, il 31 agosto, può rappresentare uno degli affari più importanti di questo calciomercato estivo.