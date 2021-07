Si è chiusa la telenovela legata al nuovo attaccante del Milan, Olivier Giroud che ha firmato oggi il contratto col club rossonero

Nuovo centravanti per il Milan che accoglie finalmente Olivier Giroud, che sarà il co titolare di Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di prima punta. Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan pagherà al Chelsea un milione più uno di bonus, difficilmente raggiungibili, mentre il bomber transalpino andrà a percepire 3,5 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dopo le visite mediche documentate ieri, oggi è arrivata anche la firma sul contratto per Giroud che ha siglato da una stagione con opzione per un’altra. Il centravanti francese sarà quindi un uomo in più per l’attacco di Stefano Pioli nella stagione del ritorno in Champions.