Calciomercato Milan, Brahim Diaz in arrivo | Ha lasciato Madrid

Dopo l’arrivo di Giroud, il Milan si prepara a riaccogliere Brahim Diaz. Come raccontato da Calciomercato.it, è stato raggiunto l’accordo con il Real Madrid per un prestito biennale oneroso con diritto di riscatto (22 milioni di euro) e contro-riscatto (27 milioni), entrambi esercitabili nel 2022. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come testimoniato dalle immagini di ‘El Golazo de Gol’, il giocatore ha lasciato questa mattina il centro sportivo dei ‘Blancos’ in direzione Milano. Brahim Diaz è dunque in arrivo in Italia e si appresta a tornare a vestire la maglia rossonera.