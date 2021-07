Il Psg è pronto a chiudere l’ennesimo colpo. I francesi sarebbero ad un passo da Joaquin Correa della Lazio. Ai biancocelesti andrebbe il cartellino di Sarabia

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Dopo Hakimi e Gianluigi Donnarumma, il Psg è pronto a pescare, ancora una volta, in Serie A. Non sarà, però, Theo Hernandez, che piace tanto, a trasferirsi sotto la Torre Eiffel.

I francesi – stando a quanto riportato dal collega Marco Barzaghi, intervenuto su Twitter – sarebbero vicini a mettere le mani su Joaquin Correa. L’affare dovrebbe andare in porto per 18 milioni di euro più il cartellino di Sarabia. Per l’attaccante argentino dunque un futuro lontano dalla Serie A.