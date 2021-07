Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | Il messaggio definitivo

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ha comunicato la sua decisione definitiva alla dirigenza bianconera: il messaggio di CR7.

La Juventus del nuovo ciclo Allegri è ripartita. Il tecnico livornese ha accolto al raduno i primi bianconeri, in numero forzatamente ridotto viste le vacanze per i giocatori impegnati tra Euro 2020 e Coppa America. Su tutti, attende in particolare Cristiano Ronaldo, sul futuro del quale si sono susseguiti di recente i rumours. Dallo stesso CR7, sarebbe arrivata alla società bianconera la comunicazione definitiva.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ‘conferma’ l’anticipazione di Nedved: e Mendes lavora al rinnovo

Il messaggio inviato, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe rassicurante e una ‘conferma’ rispetto a quanto anticipato da Nedved alla presentazione del calendario di Serie A. Ossia, il fuoriclasse lusitano resterà a Torino anche nella prossima stagione. Nelle intenzioni, c’è quella di presentarsi alla Continassa il 25 luglio, riposato e pronto a ripartire per un’annata in cui riportare in alto la Juventus. CR7 avrebbe dunque dato seguito a quanto fatto trapelare dalla dirigenza e anche al messaggio inviato ai plenipotenziari bianconeri da Mendes, che li aveva tranquillizzati. Lo stesso agente intanto si sta muovendo per organizzare il rinnovo di contratto fino al 2023. Discorso che potrà essere affrontato in concreto solo al ritorno del presidente Agnelli dalle vacanze, la società avrà bisogno di soppesare bene il tutto dal punto di vista economico. Possibile una operazione ‘alla Messi’, con una riduzione dell’ingaggio, ma l’ultima parola spetterà al giocatore.