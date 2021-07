Calciomercato Inter, Lautaro in bilico | Gli scenari tra rinnovo e addio

In casa Inter si attendono novità sul destino di Lautaro Martinez, diviso tra rinnovo e addio, con molteplici club pronti ad approfittarne in questo calciomercato

Difendere lo scudetto e superare i gironi di Champions League. Sono gli obiettivi dichiarati dell’Inter in vista della prossima stagione. A riferirlo, la scorsa settimana, è stato lo stesso Simone Inzaghi nel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore nerazzurro. Il tecnico ribadì la volontà del club di allestire una rosa altamente competitiva ma paventò altresì alcune cessioni eccellenti. Ancora in bilico, in effetti, resta il destino di Lautaro Martinez, autore di 19 gol e 11 assist nell’ultima stagione milanese. Il bomber è stato decisivo nella conquista dello scudetto, ha da poco vinto la Coppa America e, considerati i molteplici interessi per lui, ha ancora dubbi sulla sua permanenza. Calciomercato.it fa il quadro sul futuro dell’attaccante argentino: le ultime di mercato sul rinnovo di Lautaro Martinez e gli interessi di Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Lautaro Martinez

Intervistato di recente da CM.IT, l’agente di Lautaro ha parlato della questione rinnovo con l’Inter: “Sappiamo che Lautaro è molto importante per l’Inter, noi siamo sereni perché abbiamo due anni di contratto – spiega Camano – Siamo chiamati a parlare con il club per confrontarci sulla permanenza o se andare via. Il mercato è molto lungo, tutte le squadre d’Europa faranno tanti movimenti e dobbiamo parlare coi nerazzurri”.

Il contratto che lega l’attaccante al club di Zhang scade a giugno 2023, ma ormai da mesi sono in atto trattative per il prolungamento di almeno un anno. La questione da risolvere riguarda le cifre dell’accordo. La volontà del giocatore, che nella prossima stagione percepirà 3 milioni di euro, è quella di guadagnare somme vicine a quelle percepite da altri fuoriclasse del club (come Lukaku ed Eriksen), ovvero circa 6 milioni di euro a stagione. L’offerta di Marotta ad oggi sarebbe vicina ai 4,5 milioni a stagione fino al 2024 con la cancellazione della clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Per limare le differenze saranno dunque necessari nuovi confronti tra le parti, ma sullo sfondo resta l’ipotesi di una esosa cessione, considerate anche le tante società interessate ormai da anni alla sua crescita.

Calciomercato Inter, big spagnole su Lautaro Martinez: le ultime

Tra le dirigenze più attente all’evoluzione della trattativa tra Lautaro e l’Inter figurano quelle spagnole. Di recente il giocatore è stato considerato vicino all’Atletico Madrid: secondo fonti spagnole, già da tempo il club di Simeone avrebbe trovato l’intesa per un contratto quinquennale fino al 2026 con ingaggio da 5 milioni di euro a stagione; la cifra del trasferimento, invece, si aggirerebbe sui 60 milioni di euro. Ad oggi le indiscrezioni sugli accordi con altre società non hanno trovato particolari conferme, ma è noto che anche Barcellona e Real Madrid sono sulle sue tracce ormai da anni. In Spagna potrebbe così aprirsi un’asta tra le principali squadre già in questa sessione estiva. Da non scartare, infine, l’idea di un trasferimento nella ricca Premier League, dove in passato sono avanzate le ipotesi Manchester United, Manchester City e Liverpool, mentre in Francia è sempre vigile lo sguardo del PSG.