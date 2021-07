Calciomercato Roma, Cucurella via dal Getafe solo per la clausola

Il grave infortunio di Spinazzola, spinge la Roma a cercare un terzino sinistro per Mourinho: piace Cucurella del Getafe

Leonardo Spinazzola, dopo la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra durante il quarto di finale di Euro 2020 contro il Belgio, è stato operato immediatamente, ma non farà rientro sui campi da gioco prima del nuovo anno. Una tegola improvvisa e imprevista per il nuovo allenatore della Roma, José Mourinho, che nel giorno della presentazione ha chiesto espressamente e pubblicamente all’uomo mercato Tiago Pinto l’acquisto di un sostituto per la fascia sinistra. Nella giornata di ieri, è stato accostato ai giallorossi il nome di Marc Cucurella, calciatore del Getafe. Cresciuto nel vivaio del Barcellona, il 22enne esterno sinistro difensivo, che sarà impegnato alle Olimpiadi con la Spagna, è stato nella scorsa stagione il giocatore di movimento che ha giocato di più tra tutti quelli delle venti squadre della Liga: 3250 minuti in trentasette partite, tutte dal primo minuto. Numeri impressionanti che ne confermano la crescita costante di questi anni e che lo hanno imposto all’attenzione di diversi club europei.

Calciomercato, Cucurella piace alla Roma: la richiesta del Getafe

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Cucurella è un profilo che piace alla Roma, così come a club della Premier League e della Liga, ma non sarà facile strapparlo al Getafe. Il club spagnolo chiede solo il pagamento della clausola rescissoria, pari a 18 milioni di euro, inserita nel contratto del calciatore, valido fino al 2024, per privarsene. La situazione economica mondiale, a livello calcistico e non solo, risente però fortemente della pandemia ancora in corso. E questo rende l’operazione decisamente complicata. Cucurella e il Getafe si trovano molto bene insieme, ma è altrettanto chiaro che se dovesse arrivare una proposta importante, che al momento non è giunta, che possa consentire al calciatore di progredire ancora nella sua crescita, verrà valutata. Ad oggi, però, l’attenzione è rivolta esclusivamente ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo, del resto si parlerà più avanti, se si concretizzerà qualcuna di queste voci di mercato.