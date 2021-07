Calciomercato, offerto un contratto da 20 milioni a Belotti! I dettagli

Calciomercato: il Torino avrebbe offerto un rinnovo da 4 milioni fino al 2026 al ‘Gallo’ Belotti. Le ultime sul suo futuro

Il Torino vuole blindare Andrea Belotti. Dopo il trionfo ad Euro 2020 del capitano granata, la società di Cairo avrebbe subito avanzato un’offerta di rinnovo al giocatore. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, infatti, il Toro ha offerto all’attaccante un rinnovo fino al 2026 con un importante ingaggio da 4 milioni all’anno, per un totale di 20 milioni di euro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come noto, Belotti è in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, il 30 giugno 2022, ed è seguito da Roma e Milan. Cairo, però, nonostante la breve scadenza valuta il cartellino del giocatore non meno di 25-30 milioni di euro. La palla passa ora al ‘Gallo’.