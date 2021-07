Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al tridente della Juventus: sorpresa Ronaldo

Massimiliano Allegri si accinge ad iniziare la sua seconda avventura in sella alla panchina della Juventus. Il tecnico toscano ripartirà certamente dalla straripante forza dell’attacco bianconero, che in caso di mancata partenza, potrà contare ancora anche sull’apporto di Cristiano Ronaldo. Non mancano però i dubbi relativi al prossimo schieramento tattico, con la nascita di un eventuale tridente che per forza di cose dovrebbe andare ad escludere un interprete importanti tra i vari Dybala, Chiesa, Morata e lo stesso CR7.

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza relativa al prossimo attacco della Juventus di Massimiliano Allegri. Ponendo Morata come punta centrale, per il 52,3% dei votanti dovrebbero essere Chiesa e Dybala ad affiancare lo spagnolo. Esclusione così eccellente per Cristiano Ronaldo nelle preferenze tecniche dei supporters.

Ecco l’esito completo del sondaggio: