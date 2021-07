Il difensore della Lazio Luiz Felipe è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore

Continua la preparazione della Lazio ad Auronzo di Cadore. Dopo aver completato la seduta di allenamento mattutina, Luiz Felipe è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione dopo quasi una settimana di ritiro. Prima curiosità sulle sue condizioni fisiche, dopo che nelle ultime sedute aveva lavorato a parte: “Sto bene, voglio fare un gran lavoro per farmi trovare pronto ad inizio campionato”, ha detto.

Il lavoro con Sarri è cambiato, ma non spaventa il brasiliano: “Abbiamo giocato per cinque anni a tre, a quattro è un po’ diverso, ma con pazienza soddisferemo le volontà del mister“, assicura. Poi aggiunge: “Ringraziamo Inzaghi, ma è il passato. Ora siamo con Sarri, uno dei migliori in circolazione”. Luiz Felipe ha voglia di fare bene: la stagione in arrivo la sente come “quella della consacrazione” e non è distratto da un contratto in scadenza nel 2022: “Qui sto bene, lascio la questione rinnovo al mio agente e al ds Tare. Vestire questa maglia è qualcosa di speciale, vorrei restare altri 10-15 anni e vincere il possibile, magari anche uno scudetto“.

Da Auronzo – Marco Barbaliscia