La Lazio riabbraccia Luis Alberto. Il giocatore spagnolo si è allenato in gruppo, dopo aver raggiunto il ritiro ieri sera

La Lazio si è ritrovata in campo questa mattina alle ore 10:30 per la seduta di allenamento. In gruppo presente anche Luis Alberto, che ha raggiunto il ritiro nella serata di ieri. Il Mago entra per ultimo, a torso nudo, finendo di vestirsi nel rettangolo verde. Un abbraccio con Felipe Anderson (sempre il più applaudito dai tifosi), poi sorrisi e battute con i compagni durante la fase atletica.

È tirato, in condizione: breve colloquio con Sarri prima di passare alla tattica. Il pubblico è suo alleato: “Daje Luis!” si sente dagli spalti quando lo spagnolo inizia i giri di campo mentre la squadra conclude la seduta con la partitella.

Poi la sorpresa: il numero 10 si ferma a firmare autografi e scattare foto con i tifosi dalla rete del campo. Un vero bagno di folla. E ad Auronzo spuntano anche i primi raggi di sole, dopo due giorni di pioggia…

dall’inviato Marco Barbaliscia