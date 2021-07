Udinese, ufficiale l’acquisto del giovane Udogie dal Verona: il giovane classe 2002 arriva in prestito con obbligo di riscatto

Destiny Udogie è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il classe 2002 arriva dal Verona in prestito con obbligo di riscatto. Terzino in grado di giocare anche a centrocampo come mezz'ala o esterno di centrocampo.

Questo il comunicato del club bianconero:

“Un nuovo, grande talento arriva in casa bianconera. Destiny Udogie è ufficialmente un giocatore dell’Udinese. Il giovane classe 2002 arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto dall’Hellas Verona. Talento cristallino da anni annoverato tra i migliori del panorama calcistico giovanile italiano, Udogie è un giocatore estremamente versatile e forte fisicamente che può agire da esterno sinistro di difesa e centrocampo ma anche da mezzala difensiva. Nato a Verona il 28 novembre 2002 formandosi nel settore giovanile dell’Hellas con cui ha collezionato 7 presenze in prima squadra tra campionato e Coppa Italia con il debutto avvenuto nel match di Serie A pareggiato l’otto novembre 2020 dal Verona a San Siro contro il Milan. Da anni Destiny è un punto fermo delle nazionali giovanili italiane vestendo la maglia azzurra in due occasioni con l’under 16 e in quindici quella dell’Under 17 con cui ha realizzato due reti, una all’Europeo di categoria del 2019, decisiva nella semifinale vinta per 2-1 dall’Italia contro la Francia, l’altra al Mondiale Under 17 dello stesso anno, ancora decisiva, nella gara della fase a gironi vinta per 2-1 contro il Messico. Vanta anche 4 presenze nella nazionale under 19 ed una con l’Under 20. Da parte del Club il più caloroso benvenuto a Destiny”.