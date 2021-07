Maurizio Sarri è a caccia di esterni per il suo 4-3-3 alla Lazio e le sue mire sono pronte a incrociarsi con Inter e soprattutto Milan: attenzione a Luis Alberto

La Lazio di Maurizio Sarri ancora deve prendere forma, serve una trasformazione sul mercato della rosa. Dal 3-5-2 al 4-3-3, il nuovo tecnico della Lazio sta guidando gli allenamenti nel ritiro di Auronzo. I primi due acquisti sono stati Hysaj e Felipe Anderson, due giocatori funzionali al progetto di Sarri. Servono però ancora parecchi accorgimenti, il nome di Brandt piace ma non è semplice da raggiungere. In più la questione Luis Alberto è ancora in via di definizione, non è detto che non ci siano altri strascichi. Lo spagnolo è arrivato in ritiro ad Auronzo, piace sempre a tanti club tra cui il Milan.

Calciomercato Milan, Luis Alberto può scaldarsi: da Sarri può finire Leao

E proprio tra i rossoneri c’è un altro dei possibili profili giusti per la Lazio. Ovvero Rafael Leao, che rischia di avere un’altra stagione da comprimario in rossonero. Il portoghese non è ancora esploso, manca in continuità e con Sarri da protagonista potrebbe avere l’occasione perfetta. Secondo le quote di ‘Sisal Matchpoint’, il suo arrivo alla Lazio è dato addirittura a 2,50. Una quota decisamente bassa, leggermente poco sopra a Orsolini che invece è dato a 2,25. Ai rossoneri piace Luis Alberto, Lotito chiede parecchio: chissà che le due piste non possano intrecciarsi e fondersi in una unica. In lavagna troviamo anche un altro ritorno per i biancocelesti, ovvero quello di Keita Balde Diao. Il suo rientro a Formello è quotato 9 volte la posta: il senegalese in queste ore è finito nuovamente anche in orbita Inter.