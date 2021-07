Calciomercato Milan, non solo Giroud | Pronti Brahim Diaz e Kaio Jorge

Mentre Giroud si appresta a sbarcare a Milano, i rossoneri sono pronti a chiudere per altri due colpi: Brahim Diaz e Kaio Jorge in arrivo

Stilato il calendario della prossima Serie A, le società sono al lavoro per completare le proprie rose. Ieri ha parlato anche Paolo Maldini, dando delle indicazioni sul mercato e fissando quelli che dovranno essere gli obiettivi stagionali per i rossoneri. L’ex difensore ed attuale dirigente del Milan ha rivelato come la compagine allenata da Stefano Pioli debba puntare a restare nelle prime quattro posizioni. Sul mercato, poi, ha aggiunto che proveranno a rinforzare la rosa con acquisti mirati e che sposino la filosofia del club meneghino. In questo senso, oltre ad Olivier Giroud potrebbero arrivare presto altri due colpi in entrata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, oggi arriva Giroud | Poi Brahim Diaz e Kaio Jorge

Oggi sarà una giornata importante per il mercato del Milan: in serata, infatti, è atteso lo sbarco di Olivier Giroud in Italia. Domani, invece, dovrebbe essere il giorno delle visite mediche per l’attaccante francese. Questo sarà solamente il primo colpo che i rossoneri metteranno a segno per il reparto offensivo. Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, dopo Giroud, il Milan sarebbe pronto a chiudere per Brahim Diaz e anche per Kaio Jorge. Per quanto riguarda lo spagnolo, come raccontato su Calciomercato.it, l’affare con il Real Madrid sarebbe in via di definizione. Brahim Diaz, quindi, resterà agli ordini di mister Pioli anche nella prossima stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Discorso differente, invece, per il brasiliano classe 2002. La stellina del Santos andrà in scadenza tra un anno e, per questo, rappresenta una vera e propria occasione di mercato. Come raccontato su queste pagine in precedenza, su Kaio Jorge si è registrato anche l’interessamento di Juventus e Napoli. Nonostante la concorrenza in Serie A, ora sembra essere il Milan in vantaggio. Kaio Jorge possiede tutti i requisiti indicati da Paolo Maldini: è giovane, di grande prospettiva e rappresenterebbe un affare low cost. Il suo cartellino, al momento, si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Insomma, dopo Giroud, pronti altri due colpi per Stefano Pioli.