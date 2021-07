Dele Alli è uno dei nomi finiti nel mirino del Milan in questa sessione di calciomercato: la big di Premier fa sul serio per il trequartista

Il Milan continua a lavorare intensamente in sede di calciomercato. I rossoneri hanno portato a termine la faticosa trattativa per l’acquisto di Giroud e proseguono la ricerca di un valido sostituto di Hakan Calhanoglu. L’ambizione del ‘Diavolo’ è quella di confermare ciò che di buono è stato fatto nella scorsa stagione – con in più l’intenzione di partire subito al meglio in Champions League – e, perciò, si cercherà di prendere un profilo forte e garantito. I lombardi, a tal proposito, sono molto interessati a Vlasic del CSKA Mosca, come testimoniato anche dal padre del calciatore in un’intervista. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Non è l’unico nome, però, nei pensieri del club di mister Pioli. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il Milan tiene d’occhio anche la situazione legata al futuro di Dele Alli. Le prestazioni dell’inglese del Tottenham hanno deluso nelle ultime stagioni e potrebbe concretizzarsi l’addio definitivo agli ‘Spurs’ per il rilancio in una nuova piazza. Spunta una super concorrente per il trequartista.

Calciomercato Milan, colpo Dele Alli a rischio: super concorrente

Allarme Dele Alli per il Milan. Stando a quanto riferisce ‘Donbalon.com’, il classe ’96 sarebbe nel taccuino dell’Arsenal di Mikel Arteta. Il tecnico spagnolo avrebbe chiesto alla società inglese questo colpo per risollevare le sorti dei ‘Gunners’ dopo un campionato a dir poco deludente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il contratto del calciatore scadrà nel giugno 2024 e il costo dell’operazione dovrebbe essere inferiore a 50 milioni di euro. Pericolo Milan, l’Arsenal fa sul serio per Dele Alli.

Emanuele Tavano