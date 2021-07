Milan, col Chelsea si chiude il mercato: cinque colpi per Pioli!

I rapporti tra Milan e Chelsea sono sempre più forti. Dopo Tomori e Giroud, attenzione ai possibili sviluppi per Bakayoko, Zappacosta e Ziyech

Il Milan è tra le squadre più attive sul calciomercato. Le prossime ore saranno quelle dell’arrivo di Olivier Giroud a Milano. Sbarco in città, visite mediche e firma sul contratto. Un biennale, a 3,5/4 milioni di euro netti a stagione. Al Chelsea, come raccontato, due milioni di euro, di cui uno di parte fissa e un altro di bonus. Un indennizzo utile a mantenere i rapporti con il club londinese, dal quale potrebbero arrivare altri calciatori.

Bakayoko continua ad essere nel mirino ma la strategia per il quarto centrocampista non è ancora stata delineata. L’ex Napoli verrebbe di corsa al Milan ma i rossoneri difficilmente decideranno di investire una cifra considerevole per un calciatore che rappresenterebbe comunque un rincalzo e non una prima scelta. Un rinnovo con i Blues potrebbe essere propedeutico ad una nuova cessione in prestito. Non è certo un acquisto che si farà nei prossimi giorni.

Il Milan sta per mettere le mani su Ballo-Touré e Brahim Diaz, oltre a Giroud e molto probabilmente anche sul giovane Bondo, del Nancy, che si andranno ad aggiungere agli acquisti di Maignan, Tomori e Tonali. Poi seguirà una sorta di pausa di riflessione, utile per dare l’assalto al numero dieci che vestirà il rossonero la prossima stagione.

Calciomercato Milan, sognando Ziyech

I rapporti con il Chelsea, come detto, sono sempre più saldi ed è pensabile che gli affari potrebbero essere ancora diversi. Non solo Bakayoko, attenzione soprattutto a Ziyech. Il trequartista, che può giocare sull’esterno destro, è il calciatore ideale che sta aspettando Stefano Pioli. Il marocchino ha qualità e può ricoprire diversi ruoli. La nuova trequarti sarà fluida e il calciatore, che non rientra più nei piani del Chelsea, sarebbe perfetto per gli schemi del mister rossonero. Bisognerà pazientare perché Ziyech è acquisto di metà agosto. Come raccontato, ci sono stati degli incontri a Milano per il calciatore. L’interesse è reale ma la valutazione è alta sui 40 milioni di euro. Servirà dunque trovare la formula giusta per realizzare il grande colpo.

Un altro ruolo da sistemare è quello del vice Davide Calabria. Diogo Dalot è in cima alla lista ma se il Manchester United non dovesse concedere il prestito con diritto di riscatto si guarderà altrove. Odriozola può essere un’alternativa ma attenzione magari all’opportunità Zappacosta, reduce da un’ottima stagione con il Genoa. L’asse Milano-Londra è pronto ad infiammarsi, con il Milan che potrebbe davvero completare il mercato grazie all’alleanza con il Chelsea.