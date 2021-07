CALCIOMERCATO SHOW | “Luis Alberto ha chiesto la cessione alla Lazio. Il Milan…”

A Calciomercato Show, su CMIT TV, sono intervenuti Damiano Coccia ‘Er Faina’ e Enrico Camelio per parlare del futuro di Luis Alberto

Luis Alberto è arrivato nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Il fantasista spagnolo si è aggregato al resto della squadra dopo non essersi presentato al raduno, ma il suo futuro resta in bilico. L’ex Liverpool sembra infatti intenzionato a cambiare aria e Juventus e soprattutto Milan sono alla finestra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A Calciomercato Show, in diretta su CMIT TV, Damiano Coccia ‘Er Faina’ ha parlato così del futuro di Luis Alberto: “Dopo due mesi di vacanza è arrivato in ritiro. Ha parlato con la società e da quello che so io ha chiesto la cessione. Vuole giocare in Champions e la Lazio non si sarebbe opposta. Partirà per un’offerta di non meno di 50 milioni. C’era già stata una proposta del Milan”. Enrico Camelio, giornalista di ‘Radio Radio’, ha infine aggiunto sul Milan: “I rossoneri vogliono offrire un giocatore, Romagnoli, che però andrà alla Lazio gratis la prossima estate, e spalmare il pagamento su più anni”.