Calciomercato Juventus, assalto a Vlahovic | Offerta e richiesta choc

La Juventus ragiona alle mosse giuste sul calciomercato. Il nome di Vlahovic resta sul taccuino bianconero: rifiuto nell’intreccio con Kane

Fin dalle scorse settimane, una nube densa ha circondato il calciomercato della Juventus in attacco. I bianconeri hanno interpreti di primo livello, ma molti erano in odore d’addio. L’avventura di Paulo Dybala, solo qualche settimana fa, sembrava al capolinea, ma ora le prospettive di rinnovo sono concrete. In bilico pareva addirittura Alvaro Morata, per non parlare di un Cristiano Ronaldo che, tra nervosismo e insofferenza, ha alimentato le voci di addio per settimane. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ora tutti e tre sembrano in procinto di restare e, dunque, un eventuale ingresso di primissimo livello in quella zona di campo si allontana. Tra i papabili all’attacco bianconero è stato nominato Dusan Vlahovic, dopo una stagione magica con la maglia della Fiorentina, in cui è esploso a suon di gol e ottime prestazioni. Inevitabile l’interesse delle big e anche il Tottenham è forte sul calciatore. Non sarà facile, però, strappare alla Fiorentina un talento con le sue indiscusse qualità.

Calciomercato Juventus, offerta per Vlahovic dalla Premier: richiesta monstre

La Juventus, però, non è l’unica ad aver messo gli occhi sul calciatore. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il Tottenham avrebbe presentato un’offerta per la punta, in modo da cautelarsi dall’addio di Harry Kane con un nome di primissimo profilo. Tale offerta si attesterebbe a 40 milioni di euro: una cifra importante, ma che per ora non sembra soddisfare la Fiorentina. Rocco Commisso ha, infatti, rifiutato la proposta, chiedendo invece dai 60 milioni in su. La volontà è ovviamente quella di trattenere il bomber oppure cederlo solo a cifre monstre. La Juventus, ormai sempre più lontana, e le maggiori big internazionali sono avvertite.