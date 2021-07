Calciomercato Juventus, ribaltone Dybala | Scenario chiaro con Ronaldo

La Juventus lavora alle mosse giuste tra presente e futuro per il suo attacco. Il punto su Paulo Dybala e la coesistenza con Cristiano Ronaldo, tra campo e mercato

Il futuro di Paulo Dybala è argomento molto caldo per la Juventus alle porte del ritiro. L'attaccante bianconero è legato da un passato importantissimo in bianconero, ma le prospettive per il suo futuro sono tutte da sciogliere, tra retroscena e nuovi colpi di scena. Gli ultimi mesi, infatti, tra Covid, infortuni, qualche equivoco tattico e una condizione che non è mai stata brillante, l'avevano allontanato, si pensava in maniera definitiva, dal rinnovo di contratto.

Ora, però, le prospettive sembrano essere decisamente differenti per il calciatore. Il ritorno di Massimiliano Allegri rappresenta, infatti, una garanzia per la Joya, che potrebbe essere l'epicentro da cui ripartire sul campo e inevitabilmente anche sul mercato. Infatti, il tema relativo il rinnovo di contratto è ripartito con forza, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore e potrebbe presto portare alla fumata bianca definitiva per l'argentino. Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, in attesa dei prossimi incontri, con Allegri e con la dirigenza, si segnala grande ottimismo da parte della Juventus per la felice conclusione dell'affare.

Calciomercato Juventus, da Dybala a Ronaldo: le prospettive tra campo e mancati addii

Il futuro di Dybala è stato spesso accostato a quello di Cristiano Ronaldo, quasi come fossero alternativi. In realtà, vista anche la permanenza a cui si avvia il portoghese, i due coesisteranno nella prossima stagione e ciò non rappresenta un problema per Massimiliano Allegri. L’intenzione del tecnico, infatti, è quella di far coesistere due talenti assoluti, ma che fino a ora non hanno mai veramente brillato insieme. La strada per il futuro sembra quindi tracciata: la priorità è il rinnovo di Dybala, poi sarà tempo di campo e abbondanza per Allegri.