La Juventus deve fronteggiare l’assalto del Manchester United per de Ligt. Offerta faraonica per l’olandese tra costo del cartellino e ingaggio

Il Barcellona si tira fuori dalla corsa per Matthijs de Ligt, da diverso tempo nei desideri del club spagnolo. La situazione economica del sodalizio blaugrana è difficile, con il Barça che non può permettersi grossi investimenti a breve-medio termine.

I catalani sembrano quindi sfilarsi dalla corsa al difensore olandese, che comunque la Juventus reputa al momento incedibile. Attenzione però, con il Barcellona fuori dai giochi, all'offensiva del Manchester United per l'ex capitano dell'Ajax. I 'Red Devils' sarebbero pronti infatti a fare sul serio per del Ligt come scrive il portale 'Don Balon'.

Juventus, De Ligt nel mirino: assalto Manchester United

Lo United sarebbe rimasto deluso dalla prestazioni di Maguire e punterebbe con decisione sull’assistito di Mino Raiola, non in questa finestra ma nell’estate del 2022. Quasi impossibile strappare il giocatore alla Juve in questa sessione di mercato, con gli inglesi che invece proverebbero l’affondo con decisione tra un anno soprattutto se i bianconeri non dovessero raggiungere risultati soddisfacenti senza la conquista della Champions League. Il Manchester United penserebbe ad un’offerta faraonica di 90 milioni di euro per convincere la Juve, mettendo sul piatto inoltre 16 milioni nel contratto quinquennale per de Ligt. Cifre che potrebbero cambiare inevitabilmente il futuro a Torino del centrale orange classe ’99 la prossima estate.