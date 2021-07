Calciomercato Juve, fissato il prezzo di Demiral | 35 milioni!

Calciomercato Juve: il prezzo minimo per la cessione di Merih Demiral è stato fissato a 35 milioni di euro

C’è anche Merih Demiral nella lista dei possibili partenti in casa Juve. Il difensore turco vuole maggiore spazio ed un ruolo da protagonista e ad inizio stagione sarà il quarto centrale dietro a Bonucci, Chiellini e de Ligt. Il club bianconero lo considera così tra i cedibili e ascolterà offerte per l’ex Sassuolo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riportato da ‘Tuttosport’, il suo prezzo è già fissato: Demiral sarà ceduto dalla Juventus solo di fronte ad un’offerta di almeno 35 milioni di euro. Il 23enne è seguito dall’Atalanta e in Premier League dall’Everton e dal Tottenham dell’ex Paratici. Il prezzo è dunque fissato: la palla passa ora alle pretendenti.