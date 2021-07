Calciomercato | Addio Psg: il saluto di Florenzi

Alessandro Florenzi saluta il Psg. L’esterno italiano è tornato a Roma dopo l’esperienza sotto la Torre Eiffel

Arrivano i saluti di Alessandro Florenzi. Dopo aver giocato e vinto gli Europei con la maglia della Nazionale italiana, il terzino ha fatto ritorno alla Roma, proprietario del suo cartellino.

Il Psg, infatti, ha deciso di non riscattare l’italiano, preferendo puntare tutto su Hakimi dell’Inter. Il futuro di Florenzi resta così tutto da scrivere: in Italia si è parlato proprio dei nerazzurri ma la priorità per sostituire il marocchino sembrano altre. Non si può dunque escludere una nuova esperienza all’estero.

Nel frattempo sono arrivati i saluti al Psg: “È il momento di salutarci – scrive sui social l’italiano – È stato un grande privilegio far parte di questa famiglia. Essere lì, una grande opportunità di crescita. Ringrazio davvero tutti. Lo staff, gli allenatori, i dirigenti e i compagni di squadra. Vi auguro il meglio”.