Nuova avventura per l’ex difensore della Roma, Antonio Carlos Zago, che torna in Sudamerica, in Bolivia

Dopo l’esperienza in Giappone sulla panchina del Kashima Antlers, Antonio Carlos Zago torna ad allenare in Sudamerica ed entra a far parte del Gruppo City. L’ex difensore della Roma, nella notte ha firmato con il Bolivar, che ha ufficializzato il tutto sui propri profili social. Per lui un contratto di durata biennale, con scadenza fissata al 30 luglio 2021.