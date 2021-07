Roma, Rui Patricio: “Ecco i miei obiettivi” | Poi esalta Mourinho

Rui Patricio parla dei suoi obiettivi con la Roma ed esalta José Mourinho, suo nuovo allenatore in giallorosso

Felice della sua nuova avventura alla Roma, Rui Patricio ha rilasciato alcune parole ai canali ufficiali dei giallorossi: “Arrivo con la massima fiducia, con la massima allegria per lavorare – spiega il portiere – Quando ho saputo dell’interessamento della Roma sono rimasto molto contento ed entusiasta di venire qui. La chiamata della Roma è un’opportunità per lottare per vincere titoli”.

Rui Patricio ha proseguito il suo commento: “Il mio obiettivo principale è continuare a lavorare come fatto finora per aiutare la squadra a conquistare quello che vuole. Sono molto entusiasta di poter lavorare con Mourinho. E’ uno dei più grandi allenatori al mondo e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e fare il meglio per aiutare la squadra. Poter lavorare con lui è un valore aggiunto”.