Psg, ufficiale l’acquisto di Gigio Donnarumma: contratto fino al 2026 per l’ex portiere del Milan

Dopo un Europeo vissuto da protagonista, ecco la firma tanto attesa. Mancava infatti ormai solo l’ufficialità al suo approdo a Parigi. Gigio Donnarumma è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il portiere classe 1999 lascia dunque il Milan e la Serie A per approdare in Ligue 1. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A dare l’annuncio ufficiale è stato proprio il club transalpino, a cui l’estremo difensore della nazionale italiana si è legato con un contratto valido sino al 2026.