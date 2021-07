Italia, parte la missione Qatar 2022: le ‘nuove leve’ di Mancini per i Mondiali

Dopo il trionfo a Euro 2020, l’Italia rilancia le ambizioni anche in chiave Mondiali Qatar 2022: Mancini a caccia di nuovi innesti azzurri

Un’impresa da tramandare ai posteri, quella dell’Italia di Mancini, vittoriosa a Euro 2020. Il Ct, entrato in carica nel 2018, ha dato nuova linfa a un movimento finito nella polvere dopo l’esclusione dai Mondiali di Russia. Proprio alla rassegna iridata mondiale, dopo l’exploit continentale, pensa adesso l’allenatore, per dare seguito a quanto realizzato finora. C’è da prendersi una rivincita anche in quel caso, considerando, in precedenza, le spedizioni fallimentari del 2010 e 2014. Mancini punterà per buona parte sul gruppo campione d’Europa, ma dovrà anche, necessariamente, innervarlo con nuovi ‘innesti’. Gli azzurri, negli ultimi mesi del 2021, dovranno innanzitutto condurre in porto la qualificazione: cruciale sarà la doppia sfida con la Svizzera. Con in mezzo la prestigiosa vetrina della Nations League in casa ad ottobre. Analizziamo gli ‘azzurrabili’ del prossimo biennio, da Pellegrini a Zaniolo e Kean a Scamacca, Tonali e non solo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Italia, da Chiellini e Locatelli a Belotti | È subito mercato!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Italia, da Pellegrini e Zaniolo a Kean: infortunati ed esclusi da rilanciare

La prima menzione, d’obbligo, è per tutti quei giocatori che avrebbero potuto far parte del gruppo di Euro 2020, ma sono rimasti fuori per infortunio o per scelta tecnica del CT. Nel primo gruppo, inevitabile pensare a Lorenzo Pellegrini, Stefano Sensi e Nicolò Zaniolo. I primi due erano già tra i convocati per l’Europeo, ma hanno dovuto mollare proprio a pochi passi dal traguardo. Il terzo, prima del nuovo infortunio al ginocchio lo scorso anno, era abbondantemente nel ‘giro’ e adesso va a caccia di riscatto. Il tempo non manca a nessuno dei tre, le qualità nemmeno. Come non mancano a Moise Kean, escluso da Euro 2020 dopo essere entrato nella lista dei preconvocati. L’attaccante del Psg deve far ricredere Mancini sulla sua continuità e rappresenta al momento forse la principale alternativa al centro dell’attacco a Immobile e Belotti. Ci riproveranno anche, tra gli altri, Gianluca Mancini e Matteo Politano, ‘tagliati’ nonostante una grande stagione e che sicuramente possono dire la loro in futuro. Occhio anche a Mattia Zaccagni, in grande crescita nelle ultime stagioni e già nel radar del Ct, così come Biraghi, che avanza la sua candidatura nel periodo in cui Spinazzola sarà costretto ai box.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Argentina a Napoli, primo via libera della FIFA

Italia, gli azzurri del futuro: Tonali, Scamacca, Raspadori e gli altri

Oltre ai giocatori già conosciuti, Mancini osserverà con attenzione l’evoluzione e la crescita dei giovani, per capire se qualcuno riuscirà a scalare posizioni e guadagnarsi l’azzurro in pianta stabile già il prossimo anno. A centrocampo, sembra solo questione di tempo per Sandro Tonali. Prima annata al Milan non esaltante, ma le doti sono fuori discussione per prendere in mano, in un domani non troppo lontano, la regia della Nazionale. In attacco, ha mostrato già con l’Under 20 e l’Under 21 cosa sa fare Gianluca Scamacca, oltre ad aver avuto un impatto incoraggiante con la Serie A. C’è curiosità per vederlo all’opera a Sassuolo, insieme a Raspadori, che nel gruppo degli azzurrabili ci è già entrato ma a Euro 2020 ha più che altro compiuto uno stage di formazione e ora dovrà confermarsi. Profili futuribili davvero molto interessanti riguardano anche Luca Pellegrini e Davide Frattesi, che si sono altrettanto distinti nelle selezioni giovanili e hanno dimostrato doti non comuni. Senza contare il duo di centrocampo dello Spezia, formato da Giulio Maggiore e Tommaso Pobega: su quest’ultimo, c’è da capire cosa farà il Milan, proprietario del cartellino.