Italia-Argentina a Napoli, primo via libera della FIFA

Italia-Argentina, a Napoli potrebbe disputarsi il match tra i vincitori di Euro 2020 e della Coppa America: la Fifa è d’accordo

Un’idea nata rapidamente in un tam-tam sul web nelle ore immediatamente successive alle vittorie dell’Italia a Euro 2020 e dell’Argentina in Coppa America. Una sorta di trofeo ‘intercontinentale’, da disputarsi tra le due squadre. Idea che piacerebbe molto alla FIFA, che avrebbe dato un primo via libera per l’organizzazione del match.

Secondo ‘TNT Sports’, emittente argentina, l’organo del calcio mondiale, sentite UEFA e CONMEBOL, le federazioni di Europa e Sudamerica, avrebbe preso contatti anche con l’AFA, la federazione albiceleste. La sfida, nelle intenzioni, andrebbe a rimpiazzare la Confederations Cup, soppressa nel 2019. Il trofeo, in maniera molto suggestiva, anche per commemorare la scomparsa di Diego Armando Maradona, prenderebbe il nome di ‘Copa Maradona’ e si disputerebbe a Napoli, nello stadio intitolato proprio al ‘Pibe de Oro’, presumibilmente a dicembre o a gennaio.