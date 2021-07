Il Milan è al lavoro per regalare a Pioli il sostituto di Hakan Calhanoglu, approdato all’Inter: colpo Vlasic, arriva l’annuncio

Temperatura bollente in casa Milan. La squadra è già proiettata verso la prossima stagione, ma mancano alcuni pezzi per completare il puzzle. Il trasferimento di Donnarumma al PSG è diventato ufficiale, ma i rossoneri si sono già assicurati da tempo il sostituto prendendo Maignan dal Lille. Diverso, invece, il discorso per la trequarti: Maldini prosegue la ricerca di un valido rimpiazzo di Calhanoglu, approdato all’Inter. Il direttore tecnico, nel frattempo, ha annunciato l’arrivo a Milano di Olivier Giroud nella giornata di domani durante la presentazione del calendario della Serie A 2021/22.

Tornato al dopo Calhanoglu, uno dei nomi che stanno girando con più insistenza in orbita ‘Diavolo’ è quello di Nikola Vlasic. L’interesse dei lombardi per il 23enne in forza al CSKA Mosca è forte e concreto già da diverse settimane e, come raccontato da Calciomercato.it, i rossoneri starebbero tentando di chiudere l’affare. La volontà è quella di chiudere con un prestito con diritto o obbligo di riscatto, mentre il club sovietico vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo a 30 milioni di euro. Le parti continuano a trattare cercando di trovare un accordo nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, arriva un significativo annuncio sull’operazione in questione.

Calciomercato, Milan-Vlasic: c’è l’annuncio

Il Milan è forte su Nikola Vlasic. A confermarlo il padre Josko, intervenuto ai microfoni di ‘Net.hr’: “Interesse del Milan per Vlasic? C’è qualcosa, ma di più non posso rivelare. Sono situazioni di cui non si dovrebbe parlare molto, finché non si arriva ad una conclusione”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Parole inequivocabili, che lanciano maggiormente il croato in scadenza a giugno 2024 verso il mondo rossonero. Vlasic ha partecipato con la sua Nazionale a Euro 2020 ed è considerato uno dei migliori talenti che il campionato russo abbia mai sfornato. Vi terremo aggiornati.

Emanuele Tavano