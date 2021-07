Futuro tutto da scrivere per Federico Bernardeschi. L’italiano torna ad essere un’idea Milan, che continua a cercare un esterno di destra. Piace anche Berardi

Federico Bernardeschi nella giornata di ieri ha fatto un passo importante per il proprio futuro, sposando Veronica Ciardi. Se fuori dal campo è tutto rose e fiori, lo stesso non si può dire dentro. Il contratto dell’esterno campione d’Europa è in scadenza il 30 giugno 2022, senza rinnovo è facile immaginare un addio alla Juventus.

La passata stagione, con la gestione Andrea Pirlo, è stata letteralmente da dimenticare ma l’arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare le carte in tavola. Serve un incontro tra le parti, con l’agente Mino Raiola, per fare chiarezza.

Calciomercato Juventus, futuro Bernardeschi: rispunta l’idea Milan

Nel frattempo si susseguono le voci che vorrebbero Bernardeschi approdare in una nuova squadra. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile arrivo alla Lazio di Maurizio Sarri, in uno scambio con Luis Alberto. Ora torna di moda il Milan: l’idea per i rossoneri non è certo nuova. Tutti ricorderete i rumors che volevano uno scambio alla pari con Alessio Romagnoli. I rossoneri, che cercano un esterno di destra, da regalare a Stefano Pioli, secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, starebbero pensando al calciatore della Juventus ma anche a Domenico Berardi. Potrebbe parlare dunque italiano il nuovo rinforzo del Milan. E’ evidente che prima dell’arrivo di uno dei due ragazzi di Mancini servirebbe la cessione di Samu Castillejo.