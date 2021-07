Non sarà Sergi Roberto l’erede di Hakimi. Il calciatore è pronto a rinnovare il proprio contratto con il Barcellona

Continua la caccia al sostituto di Hakimi in casa Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un giocatore di esperienza che possa offrire un ottimo rendimento sulla destra. Serve un titolare e tra i profili in cima c’è certamente Hector Bellerin, per il quale proseguono i contatti. L’esterno dell’Arsenal piace parecchio a Beppe Marotta ma non è l’unico nome sul tavolo. Come raccontato negli ultimi giorni, un’altra idea è quella che porta a Zappacosta, ma nonostante sia ai margini del progetto Chelsea, trattare il suo acquisto non è per nulla facile.

Calciomercato Inter, sfuma Sergi Roberto

Nelle scorse ore si è parlato tanto anche della possibilità Sergi Roberto. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e il migliore sistema fiscale potrebbe favorire la trattativa per un suo sbarco in Italia. Il giocatore è certamente un profilo gradito ma dalla Spagna non arrivano per nulla buone notizie.

Sergi Roberto, infatti, potrebbe presto rinnovare il proprio contratto con il Barcellona. Sul tavolo – come riporta ‘Mundo Deportivo’, giornale molto vicino alle dinamiche blaugrana – ci sarebbe un prolungamento fino al 30 giugno 2024. Il calciatore – si legge – non cambierà squadra: il club spagnolo ha deciso di dare continuità al progetto, puntando su un elemento che conosce molto bene l’ambiente. Difficile dunque che Sergi Roberto, a questo punto, possa cambiare aria.