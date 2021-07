Calciomercato Inter, il Liverpool prepara 70 milioni di euro! I dettagli

Calciomercato Inter: il Liverpool sembra intenzionato a fare sul serio per Nicolò Barella. Tutte le cifre e i dettagli

Come anticipato da Calciomercato.it, non basterà la cessione di Hakimi in casa Inter. Il laterale marocchino, passato al PSG per circa 65 milioni di euro, potrebbe non essere l’unico sacrificio importante per i nerazzurri. Nessuno, infatti, è intoccabile e per la giusta offerta lascerà la squadra campione d’Italia. In questo senso, nelle ultime ore si sta parlando anche dell’interessamento del Liverpool per Nicolò Barella. Klopp avrebbe messo nel mirino il centrocampista fresco campione d’Europa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, assalto del Liverpool a Barella | Cifre e dettagli

Ad Euro 2020 il centrocampista nerazzurro ha confermato il proprio valore, attirando su di sé le attenzioni dei top club europei, già vigili sul giocatore anche nel corso della stagione. In particolare, il Liverpool sembra intenzionato a fare sul serio per Barella. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, i ‘Reds’ sarebbero pronti a presentare un’offerta da ben 70 milioni di euro per il 24enne. E ci pensa anche il Manchester United. Una proposta che metterebbe in crisi l’Inter, nonostante la promessa di Marotta ad Inzaghi di non cedere altri big dopo Hakimi. Staremo a vedere.