CM.IT TV | Tg mercato e speciale calendario: segui la DIRETTA

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 19 con le ultime sul calendario di Serie A e gli aggiornamenti di calciomercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Vi daremo tutte le ultime di mercato sulle big di Serie A, ma parleremo anche del nuovo calendario del campionato italiano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In conduzione ci sarà il nostro Marco Giordano, con Fabrizio Biasin e Giuseppe Barone. Ospiti della serata saranno Oscar Damiani jr, l’agente Fifa Davide Torchia e il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Filippo Bonsignore.