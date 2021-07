Calciomercato, addio Juventus | Dalla Spagna: scambio a un passo

Il suo futuro non sarà alla Juventus. In Spagna sono certi: si sta per chiudere uno scambio clamoroso. Ecco tutti i dettagli

Il suo futuro non sarà a Torino, sponda bianconera. Dalla Spagna solo certezze: ritorno clamoroso attraverso uno scambio altrettanto clamoroso. Parliamo di Antoine Griezmann, in questi mesi accostato più o meno con forza alla Juventus, anche se a dire il vero almeno qui abbiamo sempre detto che sarebbe stato un matrimonio difficile, per non dire impossibile considerato il suo ingaggio di 18 milioni di euro netti. Il francese è in uscita dal Barcellona, dove ha profondamente deluso le attese. Al momento, e questa è una notizia davvero ‘bomba’, ci sono grandissime possibilità che torni all’Atletico Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

💥 Informa Paco González 💣 Trueque inminente entre el @FCBarcelona y el @Atleti 🔴⚪ @AntoGriezmann volverá al Metropolitano 🔵🔴 @saulniguez jugará en el Barça ❌ Solo un volantazo de Joan Laporta echaría atrás la operación#PartidazoCOPE pic.twitter.com/S0K98fhl6r — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 14, 2021

Anzi stando al giornalista spagnolo Paco Gonzalez, intervenuto al programma radiofonico di ‘Radio Cope’, ‘El Partidazo de Cope’, è imminente lo scambio Griezmann-Saul (pure lui accostato alla Juventus) tra Barcellona e Atletico Madrid, molto interessato a Brekalo. Tanto imminente che solo un dietrofront di Laporta, numero uno dei blaugrana che in Spagna sostengono siano a un passo da un nuovo accordo con Messi, lo farebbe saltare.