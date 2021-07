Auronzo, la Lazio di Sarri prende forma: grande accoglienza per Felipe

Quinto giorno di ritiro per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Prende forma la squadra di Sarri con i primi acquisti. Tutti i dettagli

Quinto giorno di ritiro per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Mister Sarri plasma la sua squadra e continua a lavorare sul 4-3-3. Tanti i nuovi movimenti da imparare, sia per la difesa (linea alta e giocatori vicini) sia per l attacco (scambi rapidi palla a terra, con passaggi alternativamente avanti e indietro per liberare l’inserimento delle mezzali e degli esterni). Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Lazio, Milinkovic-Savic sul futuro | “Ormai mi sento un leader”

Capitolo nuovi acquisti: il giovane Kamenovic, arrivato ieri ad Auronzo, è stato impiegato a sorpresa più come centrale di sinistra che nel ruolo di terzino. Mister Sarri ne ha richiesti espressamente quattro, ma al momento lavora con tre: Marusic e Lazzari a destra, Hysaj a sinistra. Primo allenamento per Felipe Anderson, che è arrivato ieri: tanti abbracci con i suoi ex compagni – a cominciare dai connazionali Luiz Felipe e Leiva -. Mattina in palestra, nel pomeriggio potrebbe scendere in campo ed iniziare appieno la sua seconda avventura in biancoceleste.

Dall’inviato Marco Barbaliscia