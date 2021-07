Calciomercato Lazio, ecco il ritorno di Felipe Anderson dopo l’avventura al West Ham: visite mediche in corso per il brasiliano

Ci siamo. Felipe Anderson sta per tornare alla Lazio dopo l’esperienza al West Ham in Premier League. Il brasiliano sarà un nuovo rinforzo nello scacchiere di Maurizio Sarri e la sua nuova avventura sta per iniziare. Visite mediche in corso per l’attaccante, nel pomeriggio, poi, la firma sul contratto. Infine, la partenza per Auronzo di Cadore per raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritiro biancoceleste. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Di seguito il video dal nostro inviato sul posto.

Valerio Cassetta