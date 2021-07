Locatelli tra Euro 2020 e Juve: “Credete sempre nei vostri sogni”

Locatelli tra il sogno realizzato ad Euro 2020 e il possibile futuro alla Juventus: ecco il messaggio social del centrocampista

"Da domani pensiamo al mercato". Ieri sera, dopo la festa per le vie di Roma, Manuel Locatelli ha parlato così del suo futuro. È dunque subito tempo di pensare al futuro per il centrocampista del Sassuolo. Come noto, l'azzurro è la prima scelta della Juventus. L'Arsenal, però, fa sul serio e ha già presentato un'offerta ufficiale al club neroverde, come raccontato da Calciomercato.it.

Tuttavia, il giocatore vuole la Juve e i bianconeri vogliono stringere i tempi. Nel frattempo, il giocatore ha mandato un messaggio sui social dopo il trionfo ad Euro 2020: “Bambini e Bambine, Ragazzi e Ragazze, Mamme e Papà, Nonni e Nonne. Grazie di cuore, Fidatevi… Credete ogni giorno nei vostri sogni”. Il suo prossimo sogno è la Juventus? Staremo a vedere.