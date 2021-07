Le parole di Gigio Donnarumma all’indomani della vittoria dell’Europeo. Il portiere dell’Italia ha parlato anche del Milan e del suo futuro che sarà al Psg

“Dopo il rigore non avevo capito che avevamo vinto”. Lo ha ammesso a ‘Sky Sport’ ‘Gigio’ Donnarumma a proposito del penalty parato a Saka che ha permesso all’Italia di battere l’Inghilterra e laurearsi Campione d’Europa: “Ho guardato l’arbitro per capire se il Var aveva dato il via libera, poi ho capito che avevamo vinto solo quando ho visto i miei compagni esultare – ha aggiunto il portiere azzurro a ‘Sky Sport’ – La mia serenità è stata sempre la mia forza. Ancora devo realizzare tutto, questi cinquanta giorni sono volati. Siamo stati bene insieme, domani tornerò a casa per godermi tutta la mia famiglia”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Locatelli: “Io alla Juventus, adesso vi spiego”

PALLONE D’ORO – “Ne ho sentito parlare, ma per adesso non ci penso”.

MILAN – “Sarò sempre legato ai colori rossoneri”.

FUTURO AL PSG – “Se dirò qualcosa? Vediamo nei prossimi giorni, parlerò di tutto. Ora voglio godermi questa festa”.