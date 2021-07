CMIT TV | Turci: “Donnarumma? La Juventus ha fatto un’altra scelta”

Alla CMIT TV, con Luigi Turci, suo ex preparatore al Milan, parliamo del personaggio del momento Donnarumma e dei rimpianti della Juventus

Gianluigi Donnarumma è stato uno dei protagonisti assoluti dell’Europeo dell’Italia. Lo conosce bene Luigi Turci, suo ex preparatore al Milan e ospite oggi della CMIT TV. “Ha dimostrato grandissime qualità, dominando tutte le partite – ha affermato – E’ destinato a infrangere tutti i record immaginabili e ci ha risolto un problema che si ipotizzava dopo l’addio di Buffon. Così, anche dopo di lui, non avremo problemi a trovare un erede in Nazionale. Farà da traino al movimento. Audero? L’ho allenato alla Sampdoria, ha delle caratteristiche da grande squadra. Può sicuramente entrare nella rosa della Nazionale. Il futuro da questo punto di vista insieme a Meret è coperto. Al Psg Donnarumma farà bene, sarà un’esperienza che lo arricchirà dal punto di vista personale e tecnico. Spero per lui che faccia bene come negli anni al Milan“.

Donnarumma può essere un rimpianto per la Juventus ma fino a un certo punto secondo Turci: “Il rimpianto più grande è quello dei rossoneri. Si è creata una situazione paradossale con il suo addio a zero. Certo la Juventus ha quasi sempre avuto il portiere della Nazionale, per tradizione e per storia. E’ chiaro che qualche rimpianto lo avranno anche loro. Hanno scelto di puntare su Szczesny che comunque è un ottimo portiere, il rinnovo del polacco ha influito sicuramente sulle politiche di mercato”.