CMIT TV | Palliggiano: “Messi? Nessuno oltre il Barcellona può permetterselo”

Alla CMIT TV, ospite Davide Palliggiano, inviato in Spagna del ‘Corriere dello Sport’: le ultime sul futuro di Leo Messi

Lunga diretta con la CMIT TV. Sugli scudi non solo l’Italia campione d’Europa, ma anche l’Argentina vincitrice della Coppa America. Inevitabile parlare di Lionel Messi, lo abbiamo fatto con il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Davide Palliggiano. “Per il Pallone d’Oro vedo favorito proprio lui – ha dichiarato – Ha vinto la Coppa America, in campionato non ha vinto ma ha fatto trenta gol. Cristiano Ronaldo viene da una stagione deludente in termini di competizioni con la Juventus ed Europeo compreso. Ci sono altri giocatori straordinari, che però hanno steccato in qualcosa. Di Maria con il Psg ha perso il campionato, De Bruyne con il Manchester City ha perso la finale di Champions ed è uscito dall’Europeo”.

Ancora sul futuro di Messi: “Nessuno può permetterselo. Il Barcellona può permettersi il suo ingaggio, facendo però dei tagli. Il Psg si è ritirato dalla corsa, non vedo altri club che possano acquistarlo. E’ questione di giorni o di settimane, ma resterà al Barcellona, non vedo uno scenario diverso”.